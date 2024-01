Nová příručka GNOME Project Handbook

Autor: Jiří Eischmann

Allan Day z Red Hatu představil novou online příručku GNOME Project Handbook. Ta je lepší formou dokumentace projektu, jejím cílem je mimo jiné přitáhnout a hlavně udržet nové vývojáře a přispěvatele do projektu desktopového prostředí GNOME.





Úvodem ve svém blogpostu shrnuje, že nejde jen o praktické informace, jak přispívat do projektu, ale i o to, aby dotyčný pochopil specifika typu jak v projektu fungují rozhodovací procesy, kdo jsou klíčové osoby, jaká je historie (a její vliv), vše o to důležitější, čím větší daný projekt je. A pro projekt velikosti GNOME byla až dosud charakteristická i výtka, že dokumentace se akumulovala, často byla duplicitní a nepřesná, což vedlo nové přispěvatele špatným směrem, případně je rovnou odrazovalo. Allan se ani nesnažil vyčíslit, jen zmínil kolik se asi provařilo hodin ve staré chaotické dokumentaci.





Příručka sídlí na nové stránce a slibuje dobrou přístupnost, průběžné udržování kvality. Neobsahuje technickou dokumentaci pro vývojáře, ani základní uživatelské informace, jejím cílem je opravdu jen poskytnutí dobře strukturovaných informací pro to, jak se stát součástí projektu GNOME a nebýt po nějaké době rozčarován z vlastního chápání toho, jak vše funguje.