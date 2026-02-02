Root.cz  »  Věda a výzkum  »  Nová špecifikácia Open Responses štandardizuje volanie LLM modelov

Nová špecifikácia Open Responses štandardizuje volanie LLM modelov

johny
Včera
1 nový názor

Sdílet

Umelá inteligence robot počítač programátor AI Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Open Responses je nová open‑source špecifikácia pre budovanie multi‑provider LLM rozhraní, predstavená v januári 2026. Je inšpirovaná OpenAI Responses API, poskytuje vývojárom jednotný a štandardizovaný prístup k práci s rôznymi poskytovateľmi jazykových modelov bez nutnosti prepisovať kód pre každého z nich.

Každý z poskytovateľov má svoje vlastné API a schémy, čo komplikuje vývoj aplikácií, ktoré chcú podporovať viacerých poskytovateľov. Open Responses rieši tento problém zavedením jednotnej schémy pre volania modelov, streamovanie výsledkov a agentické workflow, ktorá funguje nezávisle od konkrétneho poskytovateľa.

Špecifikácia zásadne zjednodušuje niekoľko kľúčových oblastí práce s LLM:

  • Routing: Jednoduchá distribúcia požiadaviek medzi rôznych poskytovateľov
  • Evaluácia: Konzistentné testovanie a porovnávanie modelov
  • Kompozícia agentov: Vytváranie zložitých systémov využívajúcich viacero modelov
  • Stateless dizajn: Bezstavová architektúra pre jednoduchšie škálovanie
  • Šifrované uvažovanie: Podpora bezpečného spracovania citlivých údajov

Špecifikáciu Open Responses v súčasnosti podporujú viacerí významní hráči, vrátane OpenAI, OpenRoutera, Nvidie a Ollamy.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Dále u nás najdete

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Kontrolní hlášení

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI