Nová špecifikácia Open Responses štandardizuje volanie LLM modelov

Open Responses je nová open‑source špecifikácia pre budovanie multi‑provider LLM rozhraní, predstavená v januári 2026. Je inšpirovaná OpenAI Responses API, poskytuje vývojárom jednotný a štandardizovaný prístup k práci s rôznymi poskytovateľmi jazykových modelov bez nutnosti prepisovať kód pre každého z nich.
Každý z poskytovateľov má svoje vlastné API a schémy, čo komplikuje vývoj aplikácií, ktoré chcú podporovať viacerých poskytovateľov. Open Responses rieši tento problém zavedením jednotnej schémy pre volania modelov, streamovanie výsledkov a agentické workflow, ktorá funguje nezávisle od konkrétneho poskytovateľa.
Špecifikácia zásadne zjednodušuje niekoľko kľúčových oblastí práce s LLM:
- Routing: Jednoduchá distribúcia požiadaviek medzi rôznych poskytovateľov
- Evaluácia: Konzistentné testovanie a porovnávanie modelov
- Kompozícia agentov: Vytváranie zložitých systémov využívajúcich viacero modelov
- Stateless dizajn: Bezstavová architektúra pre jednoduchšie škálovanie
- Šifrované uvažovanie: Podpora bezpečného spracovania citlivých údajov
Špecifikáciu Open Responses v súčasnosti podporujú viacerí významní hráči, vrátane OpenAI, OpenRoutera, Nvidie a Ollamy.