 »   »  Nová studie mapuje vývoj a využití open-source EHR ve zdravotnictví

Redakce

Výzkumníci v oboru zdravotnické informatiky zmapovali vývoj a využití open-source v oblasti elektronické zdravotní dokumentace. Ve svém novém článku v časopise Journal of Medical Internet Research dokumentují 54 open-source projektů zabývajících se elektronickou dokumentací (electronic health records – EHR)

Čtyři projekty byly v době průzkumu (tj. v roce 2014) certifikovány pro užití v USA úřadem Office of the National Coordinator for Health Information Technology: OpenEMR, Tolven, WorldVistA EHR a ClearHealth. Certifikace v USA lze vyhedat na stránkách zmíněného úřadu.

Open-source v medicíně přináší zejména výhodu volné modifikace systémů. Komerční řešení bývají velmi robustní, drahá a složitě přizpůsobitelná na míru konkrétním lékařům. Jejich vývoj je navíc závislý na komerčním subjektu a jeho prioritách. Proto se open-source uplatňuje zejména v rozvojových zemích, kde možnost komerčního řešení chybí a navíc na něj nejsou dostatečné finanční prostředky.

Problémem uvedených open-source projektů jsou, jak zmiňuje článek, nedostatečné zkušenosti vývojářů se zdravotnickými systémy: pouze zhruba polovina vývojářů open-source EHR systémů má zkušenosti ze zdravotnického prostředí. To samozřejmě výrazně snižuje jejich schopnost samostatně, tj. bez adekvátní podpory a podrobného zadání, vytvořit konkurenceschopný nástroj pro lékaře – potřebují tedy navíc tým se znalostmi zdravotnictví.

A dalším obrovským problémem open-source EHR systémů je dle článku bezpečnost dat. Ta je samozřejmě ve zdravotnictví klíčová. Průzkum open-source zdravotnických systémů ukázal, že data často nejsou správně zabezpečena a systémy nezaručují ochranu osobních a citlivých údajů. Navíc často nemají dostatečně silné zabezpečení proti neautorizovanému přístupu do databáze. Dle studie jen jediný open-source systém Tolven eCHR má důkladnější zabezpečení a dokonce podporuje šifrování zdravotnických dat přímo v databázi. To je nevídaný aspekt, který v dnešní době postrádá drtivá většina informačních systémů ve zdravotnictví – pacientská data jsou totiž do databází obvykle ukládána v nešifrované podobě i v komerčních systémech.

Celý článek The State of Open Source Electronic Health Record Projects: A Software Anthropology Study je k dispozici na stránkách časopisu JMIR.