Root.cz » Audio » Nová verze FFmpeg 8.1 s podporou xHE-AAC Mps212

Nová verze FFmpeg 8.1 s podporou xHE-AAC Mps212

David Ježek
Dnes
FFmpeg Autor: FFmpeg

Experimentální podpora formátu xHE-AAC Mps212 z balíku MPEG-H je implementována v knihovně libmpeghdec. To je jedna z hlavních novinek včera vydané nové verze FFmpeg 8.1. Dále tvůrci implementovali EXIF Metadata Parsing, kodeky typu Vulkan compute-based (konkrétně pro formát ProRes; pro DPX pak čistě dekódování). Pro Direct3D 12 je zde podpora D3D12 H.264/AV1 encodinu a filtrů scale_d3d12, mestimate_d3d12deinterlace_d3d12.

Nově podporovaný hardware zahrnuje Rockchip a jeho kodér do formátů H.264/HEVC, dále přibyla podpora muxingu a demuxingu v Projection mode Ambisonic Audio Elements a některé další věci. Hlavně ale nová verze představuje balík interních změn a oprav, kde se zejména pracuje na již zmíněných kodecích využívajících výpočty přes API Vulkan. Více se o tom píše přímo u The Khronos Group.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

