Root.cz  »  Unixy  »  Nová verze formátu ELF zveřejněna pro veřejnou konzultaci

Nová verze formátu ELF zveřejněna pro veřejnou konzultaci

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pevný disk hard disk hdd Autor: Depositphotos

Cary Coutant oznámil návrh verze 4.3 formátu souboru Executable and Linking Format (ELF). Specifikace byla dříve součástí dokumentu Unix System V Release 4 (SVR4) gABI. Poslední zveřejněné dokumenty gABI byly čtvrté vydání a návrh vydání 4.1, oba zveřejněné v březnu 1997. Části dokumentu týkající se ELF byly mezi lety 1998 a 2015 několikrát aktualizovány.

Poslední návrh z roku 2015 Cary Coutant publikoval jako verzi 4.2 a několik změn, které od té doby nastaly, spolu s novými hodnotami e_machine pak shromáždil do připravované verze 4.3. Návrhy na změny jsou diskutovány v mailing listu a objevují se na GitHubu.

ELF (Executable and Linkable Format) je standardní binární formát souborů používaný v unixových operačních systémech pro spustitelné programy, sdílené knihovny a objektové soubory; obsahuje hlavičky a sekce, které popisují instrukce, data, symboly a informace potřebné pro linkování a načítání programu do paměti, takže operační systém a linker vědí, kam a jak umístit jednotlivé části kódu a dat při spouštění nebo při dynamickém sdílení knihoven.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI