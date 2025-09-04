Nová verze formátu ELF zveřejněna pro veřejnou konzultaci

Cary Coutant oznámil návrh verze 4.3 formátu souboru Executable and Linking Format (ELF). Specifikace byla dříve součástí dokumentu Unix System V Release 4 (SVR4) gABI. Poslední zveřejněné dokumenty gABI byly čtvrté vydání a návrh vydání 4.1, oba zveřejněné v březnu 1997. Části dokumentu týkající se ELF byly mezi lety 1998 a 2015 několikrát aktualizovány.
Poslední návrh z roku 2015 Cary Coutant publikoval jako verzi 4.2 a několik změn, které od té doby nastaly, spolu s novými hodnotami e_machine pak shromáždil do připravované verze 4.3. Návrhy na změny jsou diskutovány v mailing listu a objevují se na GitHubu.
ELF (Executable and Linkable Format) je standardní binární formát souborů používaný v unixových operačních systémech pro spustitelné programy, sdílené knihovny a objektové soubory; obsahuje hlavičky a sekce, které popisují instrukce, data, symboly a informace potřebné pro linkování a načítání programu do paměti, takže operační systém a linker vědí, kam a jak umístit jednotlivé části kódu a dat při spouštění nebo při dynamickém sdílení knihoven.