Nová verze Linux Mint 22.3 „Zena" s podporou až do roku 2029

David Ježek
Dnes
Linux Mint 22.2 Zara

Clement Lefebvre oznámil vydání nové verze distribuce Linux Mint 22.3. Jde o verzi s dlouhodobou podporou, která poběží až do roku 2029, přičemž „trojka“ přináší řadu novinek, pochopitelně v čele s aktuálnějšími verzemi všech částí systému.

Nástroj System Reports dostal řadu vylepšení a nyní se jmenuje System Information, přibyly mu čtyři nové záložky s detailnějšími informacemi, obecně hledání příčin chyb by tak pro uživatele mělo být jednodušší (jsou zde sekce pro USB zařízení, GPU, PCI subsystém, BIOS). Přibyl také nový nástroj System Administration, aktuálně mající pouze sekci pro nastavení bootu. Tento nástroj pracuje s root oprávněním.

Dále Clem mezi novinkami zmiňuje symbolické XApp ikony (XSI), kterými Linux Mint nahrazuje dosud používané symbolické ikony Adwaita z GNOME. Důvodem je konec podpory těchto Adwaita ikon mimo GNOME, Clem tak založil tento vlastní dílčí projekt na GitHubu. K ekvivalentům z Adwaita pak XSI zavádí některé dlaší nové ikony.

Jinak z hlediska volby prostředí nabízí i Mint 22.3 klasicky Cinnamon, Mate a Xfce. Cinnamon je zde ve verzi 6.6. Systém používá jako základ současnou verzi Ubuntu 24.04.x (Noble Numbat) s jádrem Linux 6.14 HWE. To mimo jiné znamená konec podpory pro starší GeForce, které končí s verzí ovladače Nvidia 470 – takovým uživatelům se doporučuje zůstat u Mintu 22.1 s LTS jádrem Linux 6.8, případně provést upgrade na Mint 22.3 bez změny jádra systému. ¨

Pro Virtualbox je pak potřeba provést specifické nastavení (zejména vypnout 3D akceleraci), více v přehledu. Mint také přechází na zvukový server Pipewire, v případě problémů se lze vrátit k PulseAudio. 

Na závěr dodejme, že z instalátoru byla odstraněna podpora ZFS – téměř nikdo ji nevyužíval a její údržba stála příliš času vývojářů.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

