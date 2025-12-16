Root.cz  »  Operační systémy  »  Nová verze MidnightBSD 4.0 se stále drží základu FreeBSD 13

Nová verze MidnightBSD 4.0 se stále drží základu FreeBSD 13

David Ježek
Včera
MidnightBSD logo Autor: Soursquirrel, podle licence: CC BY-SA 3.0
MidnightBSD logo

Zatímco před pár týdny vyšlo nové FreeBSD 15, projekt MidnightBSD se i v nové verzi nadále drží použití FreeBSD 13. Nic proti, podporována tato verze stále je, ale „hlásit se to musí“. Vedle všech aktualizací třináctkové řady FreeBSD přináší toto vydání také aktualizované knihovny třetích stran a mnoho dalších dílčích vylepšení.

Z nich lze zmínit vynucování politiky mapování paměti W^X, a to pro procesy uživatelů, dále některé změny pro RC/init, výměnu GPL licencované verze DTC za BSD licencovanou, podporu Safe Memory Reclamation, podporu Intel Speed Shift v cpufreq či aktualizaci NFS a ZFS (nyní využívající OpenZFS).

Vylepšeno je i nakládání s barvami v terminálu či podpora mport v nové verzi 2.7.3 (robustnější), opraveny jsou build chyby s novějšími verzemi LLVM, Crash dumpy jádra systému mohou být nově ukládány na SD a eMMC flash paměti (po příslušné konfiguraci systému). Mnohá vylepšení pak také přichází s novější verzí bhyve či efibootmgr. Celkově je toho velmi mnoho, co zaznívá v přehledu novinek této verze.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

