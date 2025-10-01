Nová verze openSUSE Leap 16 je tu, vyžaduje x86-64-v2 a 32bit x86 je nutné zapnout ručně

Projekt linuxové distribuce openSUSE přichází s očekávanou verzí Leap 16. Ta přináší nový instalátor systému Agama, čímž do důchodu zamířil instalátor založený na YaST. Správce balíčků Zypper zase přináší používání paralelních stahování, což ocení majitelé rychlejších internetových linek.
Jsou zde ale i věci, které znemožní používání nové verze některým uživatelům. Předně není standardně podporována instalace 32bitové x86 varianty a pro 64bitovou openSUSE přechází na generaci CPU odpovídající x86–64-v2 (u Intelu minimálně Nehalem, u AMD minimálně Bulldozer). Migrace systému je naopak jednodušší, openSUSE podporuje přechod z verze 15 na 16, případně na Slowroll, Tumbleweed či SLES.
Leap 16 také přechází na nový životní cyklus verzí. Pokud nepřijdou neočekávané události vyžadující urychlené vydání aktualizační verze, tak se u Leap 16 počítá s ročními aktualizacemi, které skončí v roce 2031 vydáním openSUSE Leap 16.6. Nástupce řady Leap 16 je v plánu na rok 2032. Podobně bude procházet aktualizacemi Leap Micro.
Z dalších věcí, které tvůrci v přehledu novinek vypichují, zmiňme SELinux jako Linux Security Module (LSM) s tím, že AppArmor je případně k dispozici. Toto vydání je také už bezpečné z hlediska roku 2038. Podporu 32 bitů lze zapnout ručně (třeba kvůli Steamu).