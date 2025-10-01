Root.cz  »  Operační systémy  »  Nová verze openSUSE Leap 16 je tu, vyžaduje x86-64-v2 a 32bit x86 je nutné zapnout ručně

Nová verze openSUSE Leap 16 je tu, vyžaduje x86-64-v2 a 32bit x86 je nutné zapnout ručně

David Ježek
Včera
1 nový názor

Sdílet

openSUSE Tumbleweed Autor: Filip Zatloukal

Projekt linuxové distribuce openSUSE přichází s očekávanou verzí Leap 16. Ta přináší nový instalátor systému Agama, čímž do důchodu zamířil instalátor založený na YaST. Správce balíčků Zypper zase přináší používání paralelních stahování, což ocení majitelé rychlejších internetových linek.

Jsou zde ale i věci, které znemožní používání nové verze některým uživatelům. Předně není standardně podporována instalace 32bitové x86 varianty a pro 64bitovou openSUSE přechází na generaci CPU odpovídající x86–64-v2 (u Intelu minimálně Nehalem, u AMD minimálně Bulldozer). Migrace systému je naopak jednodušší, openSUSE podporuje přechod z verze 15 na 16, případně na Slowroll, Tumbleweed či SLES.

Leap 16 také přechází na nový životní cyklus verzí. Pokud nepřijdou neočekávané události vyžadující urychlené vydání aktualizační verze, tak se u Leap 16 počítá s ročními aktualizacemi, které skončí v roce 2031 vydáním openSUSE Leap 16.6. Nástupce řady Leap 16 je v plánu na rok 2032. Podobně bude procházet aktualizacemi Leap Micro.

Z dalších věcí, které tvůrci v přehledu novinek vypichují, zmiňme SELinux jako Linux Security Module (LSM) s tím, že AppArmor je případně k dispozici. Toto vydání je také už bezpečné z hlediska roku 2038. Podporu 32 bitů lze zapnout ručně (třeba kvůli Steamu).

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI