Root.cz  »  Licence  »  Nová verze systemd 258 odstraňuje cgroup v1, vyžaduje jádro Linux 5.4

Nová verze systemd 258 odstraňuje cgroup v1, vyžaduje jádro Linux 5.4

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

systemd Autor: Shutterstock.com

Nejpoužívanější init systém ve světě linuxových distribucí má za sebou vydání nové verze Systemd 258 přináší jako obvykle hodně velkou řadu malých či větších změn, které popisuje tradičně velmi obsáhlý soupis na GitHubu projektu.

Změny, které nejsou zpětně kompatibilní, zahrnují odstranění podpory pro cgroup v1 (legacy / hybrid hierarchie) – nově se používají pouze cgroup v2 (unified). Systemd 258 také vyžaduje minimálně Linux 5.4, doporučeno je jádro Linux 5.7 (pro systemd 259 to bude 5.10 a 5.14). Jako šifrovací backend je v systemd-resolved a systemd-importd nyní podporováno jen OpenSSL. Částečně v této verzi mizí podpora System V, v systemd 259 pak budou označeny servisní skripty System V za zastaralé. Hodně z popisů je věnováno Service manageru/PID1.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Cesta k superrychlému ethernetu

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Zakladatel Notina chystá v Praze a Brně projekty prémiového nájemního bydlení „bez starostí“

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI