Nové binární bloby od Nvidie pro GeForce RTX 20/30/40 míří do Linuxu 6.7

Nové binární bloby pro inicializaci GeForce RTX 2000, RTX 3000 i RTX 4000 jsou nyní v příslušné vývojové větvi jádra, která bude obsažena v Linuxu 6.7. Inicializace skrze Nvidia GPU System Processor (malý RISC-V koprocesůrek) je zde vyextrahována z uzavřeného ovladače pro GeForce. Celkem jde o 62 MB binárních balíčků.





Jak připomíná Phoronix, pro generace RTX 2000 a RTX 3000 není GSP firmware nezbytně nutný, karty lze inicializovat i bez tohoto koprocesoru, avšak uživatel přijde o některé klíčové vlastnosti jako re-clocking, generaci RTX 4000 už ale bez GSP inicializovat nejde. Toto je tedy důležitý milník, který samozřejmě nezaručuje, že najednou GeForce posledních tří generací začnou na Linuxu s nouveau fungovat plnohodnotně. Vývojáři nouveau ale budou mít odteď jednodušší život.