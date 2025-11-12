Root.cz  »  Bezpečnost  »  Nové mikrokódy pro Intel od Alder Lake výše (včetně Xeonů) řeší 30 bezpečnostních problémů

Nové mikrokódy pro Intel od Alder Lake výše (včetně Xeonů) řeší 30 bezpečnostních problémů

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Intel Xeon Sapphire Rapids Autor: Intel
Intel Xeon Sapphire Rapids

Velký balík celkem 30 Security Advisory řeší Intel novým balíkem mikrokódu pro CPU rodiny 12. generace Core „Alder Lake“ a novější, včetně jejich Xeon variant. Kromě některých dílčích problémů s funkcionalitou řeší mimo jiné CXL, chyby paměti a další. Řešeny jsou následující oblasti:

  • Intel Server Configuration Utility
  • Intel PROSet/Wireless WiFi
  • Intel Slim Bootloader Advisory
  • Intel SoC Thermal IPF Extension Provider
  • Intel PresentMon
  • Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT)
  • Intel MPI Library
  • Intel Distribution for Python Software Installer
  • Intel SEL Viewer Utility
  • UPLR1 – Intel UEFI Server Firmware
  • Intel Killer
  • ESXi RDMA driver for Intel 800 Series Ethernet
  • Intel Thread Director Visualizer
  • Intel Gaudi
  • Intel QAT Software Drivers
  • Intel oneAPI Math Kernel Library
  • Intel Neural Compressor
  • FPGA Support Package for the Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler
  • Intel Rapid Storage Technology
  • Intel DSA
  • Intel System Support Utility
  • Intel Graphics Advisory
  • Intel VTune™ Profiler
  • ITT API
  • Intel Processor Identification Utility
  • Intel OFU
  • Intel CIP
  • SigTest
  • Intel NPU Driver
  • Display Virtualization for Windows OS

Většina řešených oblastí má Intelem přidělenou závažnost buď nízkou, nebo střední. PROSet/Wireless WiFi, Slim Bootloader, UEFI Server Firmware, QAT Software Drivers, Graphics, Processor Identification Utility a CIP mají vysokou závažnost. Převážně jde o problémy typu eskalace oprávnění, případně DoS. Doporučeno je co nejdříve aktualizovat, operační systémy by měly tyto nové mikrokódy již distribuovat.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Roboti už jdou, už tady jsou…

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil