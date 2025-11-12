Nové mikrokódy pro Intel od Alder Lake výše (včetně Xeonů) řeší 30 bezpečnostních problémů

Velký balík celkem 30 Security Advisory řeší Intel novým balíkem mikrokódu pro CPU rodiny 12. generace Core „Alder Lake“ a novější, včetně jejich Xeon variant. Kromě některých dílčích problémů s funkcionalitou řeší mimo jiné CXL, chyby paměti a další. Řešeny jsou následující oblasti:
- Intel Server Configuration Utility
- Intel PROSet/Wireless WiFi
- Intel Slim Bootloader Advisory
- Intel SoC Thermal IPF Extension Provider
- Intel PresentMon
- Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT)
- Intel MPI Library
- Intel Distribution for Python Software Installer
- Intel SEL Viewer Utility
- UPLR1 – Intel UEFI Server Firmware
- Intel Killer
- ESXi RDMA driver for Intel 800 Series Ethernet
- Intel Thread Director Visualizer
- Intel Gaudi
- Intel QAT Software Drivers
- Intel oneAPI Math Kernel Library
- Intel Neural Compressor
- FPGA Support Package for the Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler
- Intel Rapid Storage Technology
- Intel DSA
- Intel System Support Utility
- Intel Graphics Advisory
- Intel VTune™ Profiler
- ITT API
- Intel Processor Identification Utility
- Intel OFU
- Intel CIP
- SigTest
- Intel NPU Driver
- Display Virtualization for Windows OS
Většina řešených oblastí má Intelem přidělenou závažnost buď nízkou, nebo střední. PROSet/Wireless WiFi, Slim Bootloader, UEFI Server Firmware, QAT Software Drivers, Graphics, Processor Identification Utility a CIP mají vysokou závažnost. Převážně jde o problémy typu eskalace oprávnění, případně DoS. Doporučeno je co nejdříve aktualizovat, operační systémy by měly tyto nové mikrokódy již distribuovat.