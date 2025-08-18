Nové Mini SSD je konkurencí microSD Express

Rychlé úložiště v malém formátu je zatím odkázáno na microSD Express. To umožňuje dosahovat přenosových rychlostí až 985 MB/s, ale není velmi rozšířené. Snad jedinou výjimkou je Nintendo Switch 2, který má slot microSD Express.
Čínská firma Biwin v březnu představila nový formát Mini SSD. Velikostně je o trošku větší než microSD (17×15×1,4 oproti 15×11×1 mm), umožňuje však přenosové rychlosti až 3,5 GB/s. Připojuje se přes PCIe Gen4×2 s NVMe 1.4 a bude dodáváno ve velikostech 512 GB – 2 TB. Hlavním trhem pro Mini SSD mají být herní konzole, které vyžadují velká a rychlá úložiště.
(zdroj: cnx-software, arstechnica)