Nové nastavení EPP pro Intel Meteor Lake vylepšuje výkon i spotřebu

Vývojář Intelu Srinivas Pandruvada poslal včera do jádra nové nastavení EPP (Energy Performance Preference) pro mobilní procesory Intel Meteor Lake. To může mít hodnotu 0–255, vyšší hodnoty mají nižší výkon, ale spoří energii. Výchozí hodnota pro balance_performance (provoz ze sítě) je snížena ze 115 na 64. To zlepšuje výkon o 2–19 % a také výkon na Watt o 0,3–11,5 %.

Pro balance_power (provoz na baterie) byla hodnota zvýšena na 179, což zlepšuje výdrž na baterie při sledování videa o 52 % a při videokonferenci o 35 %. Změna se dostane do jádra 6.11, možná i do 6.10. EPP je možné v Linuxu nastavovat pomocí x86_energy_perf_policy .

(zdroj: phoronix)