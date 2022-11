Nové patche zlepšují běh hybridních CPU Intel i HT/SMT

V srpnu se do jádra dostaly patche vývojářů Intelu vylepšující běh na hybridních CPU Intel (tedy loňské 12. generaci Core Alder Lake a letošní 13. generaci Raptor Lake) v tom smyslu, že nedocházelo tak často k přehazování úloh mezi jednotlivými SMT doménami. Nyní Intel přichází s vylepšenou verzí těchto algoritmů a běh hybridních CPU Intel zase bude o něco efektivnější a rychlejší.