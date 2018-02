 »   »  Nové školení Pokročilý Python 3

Redakce

Pojďte se naučit to, co dělá Python Pythonem. Pokročilé prvky jazyka vám dovolí psát čitelný a efektivní kód, ze kterého budete mít radost nejen vy. Naučíte se, jak fungují některé pokročilejší programátorské konstrukce a návrhové vzory a společně s tím si je vyzkoušíte naprogramovat v Pythonu. Ačkoliv těchto konstrukcí existuje velké množství, tak my se budeme soustředit na ty, které jsou syntakticky zabudované v Pythonu.

Připravili jsme pro vás školení Pokročilý Python 3, které vás při studiu zavede k dalším podrobnostem a prohloubí vaše znalosti. Pokud si zakoupíte náš třídenní balíček školení Pythonu (Základy Pythonu 3, Pokročilý Python 3 a Nejlepší knihovny pro Python 3), získáte výraznou slevu. Školí Tomáš Bedřich, akce probíhají v naší pražské školicí místnosti.