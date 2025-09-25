Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Nové verze aplikace Datovka od CZ.NIC reagují na změny v systému datových schránek

Nové verze aplikace Datovka od CZ.NIC reagují na změny v systému datových schránek

Vilém Sládek
Dnes
Datová schránka Autor: mojedatovaschranka.cz

Tým sdružení CZ.NIC vyvíjející aplikace pro komunikaci se systémem datových schránek vydal nové verze Datovky, Mobilní Datovky a knihovny libdatovka.

Desktopová Datovka verze 4.27.0 obsahuje funkce pro přerazítkování datových zpráv systémem ISDS. Uživatel nyní může zvolit zprávy, jejichž časová razítka má aplikace sledovat, a aplikace jej upozorní na časová razítka, která lze přerazítkovat. Poté může uživatel provést přerazítkování. Dále byly přidány parametry příkazové řádky --conf- basedir a --conf-dir, které je možné použít pro změnu nastavení výchozího umístění adresáře s konfigurací aplikace. Mezi novinky aktuální desktopové Datovky patří také export dat z datových schránek do archivu, ty lze potom načíst v mobilní aplikaci.

Vylepšení verze 4.27.0 se týkají dialogu detailu digitálního podpisu zprávy, kde se zobrazují všechna nalezená časová razítka. V Linuxu se jako výchozí způsob pro sestavení e-mailů používá program xdg-email (pokud je nainstalovaný). A přidány byly také další volby do dialogového okna, ty se týkající adresáře pro ukládání dat. Pro překlad a běh aplikace Datovka 4.27.0 je vyžadována libdatovka-0.7.2 nebo novější.

Mobilní Datovky verze 2.4.0 se týká především přechod na stejnou strukturu databáze pro ukládání datových zpráv, jakou používá desktopová aplikace. Další novinkou je potom možnost importovat data datových schránek z desktopové aplikace.

Do knihovny libdatovka 0.7.2 přidali vývojáři nové funkce pro doplňování časových archivních razítek (přerazítkování). Tato funkcionalita byla do produkčního prostředí ISDS implementována 19. září 2025.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vilém Sládek

