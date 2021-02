Laboratoře CZ.NIC vydaly novou verzi mobilní Datovky (1.11.0). Do tohoto releasu byla přidána komponenta, díky níž by měl být přehlednější postup vytváření uživatelských účtů. Mimo to bylo přidáno upozornění na možnost použití mojeID pro přístup ke službám veřejné správy. Další informace k poslední verzi mobilní Datovky (1.11.0) jsou k dispozici na webu projektu.