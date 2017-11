 »   »  Novinky v Minecraftu

Jan Fikar

Na víkendové konferenci Minecon bylo představeno několik novinek v Minecraftu. Super Duper Graphics Pack, který měl vyjít ještě letos, to bohužel nestihne a vyjde příští rok.

Byl představen The Update Aquatic, tedy vylepšená doposud celkem nudná hydrosféra. Nově budou ve vodě korály, chaluhy, více druhů ryb, delfíni, vraky lodí a bude přepracovaná fyzika vody. Přibude také nová zbraň trojzubec. The Update Aquatic by se měl objevit s příští aktualizací patrně na jaře 2018.

Dále přibude Mob B, kterého sami hráči hlasováním vybrali. Jde o létající monstrum připomínající rejnoka.

(zdroj: gamingonlinux)