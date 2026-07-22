Nový 10″ dotykový displej Raspberry Pi Touch Display 2 za 80 dolarů

Před necelými dvěma lety představilo Raspberry Pi svůj dotykový displej Touch Display 2 ve velikosti 7" a rozlišením 720×1280. Vloni v létě byl představen jeho menší 5" bratříček se stejným rozlišením. Nyní byla do rodiny přidána 10" varianta, jejíž cena byla stanovena na 80 dolarů. V českých obchodech se bude prodávat zhruba za dva tisíce korun.
Nezměnila se ale jen velikost, ale nový displej se vyznačuje vyšším rozlišením 1200×1920, širším pozorovacím úhlem 85 stupňů a dotykovým ovládáním s podporou až deseti prstů najednou. Předchozí varianty podporovaly maximálně detekci pěti prstů.
Displej je napájen přímo z hostitelského Raspberry Pi a je dodáván se všemi potřebnými kabely, konektory a montážním příslušenstvím. Kapacitní dotykový displej využívá plnou podporu ovladačů v operačním systému Raspberry Pi OS. Funguje tedy okamžitě po vybalení a není potřeba ani žádná kalibrace.
Pozor na to, že 10″ Touch Display 2 není kompatibilní s Raspberry Pi 4 ani staršími modely, ani s variantou Raspberry Pi Zero. Dříve vydané modely Touch Display využívají pro komunikaci s hostitelským Raspberry Pi pouze dva datové kanály DSI, což dobře funguje se starším konektorem displeje na modelech Raspberry Pi 1, 2, 3 a 4. Vyšší rozlišení nové 10″ varianty vyžaduje čtyři kanály DSI a tedy nejnovější desku Raspberry Pi 5.