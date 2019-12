 »   »  Nový DXVK 1.5 obsahuje podporu Direct3D 9

Jan Fikar

Před asi hodinou vyšla nová verze vrstvy pro překlad Direct3D volání do Vulkanu DXVK 1.5. Používá se hlavně pro windowsové hry puštěné pod Wine. Nově je po začlenění projektu D9VK podporováno Direct3D 9 a dohromady DXVK tedy podporuje Direct3D 9, 10 a 11. DXVK by mělo být rychlejší, než stávající WineD3D, které překládá do OpenGL.

(zdroj: phoronix)