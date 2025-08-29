Nový FFmpeg 8.0 „Huffman“ umí rozpoznat řeč a přidat titulky

Jak jsme již informovali, před týdnem vyšel FFmpeg 8.0 „Huffman“. Hlavní novinkou bylo přidání dekodérů a kodérů používající API Vulkan. Kromě toho FFmpeg 8.0 nyní podporuje filtr Whisper. Konkrétně jde o Whisper.cpp bulharského vývojáře Georgie Gerganova.
Whisper je open-source AI model pro rozpoznávání řeči od Open AI a Whisper.cpp je lehká implementace pro lokální inferenci, tedy bez nutnosti komunikace se servery. Díky tomu může FFmpeg 8.0 sám lokálně generovat a zobrazovat titulky. Tato funkcionalita byla již dříve oznámena ve VLC.
(zdroj: The Register)