Nový Google Finance s AI funkciami

Google postupne sprístupňuje novú beta verziu služby Google Finance, ktorá prináša prehľadnejšie rozhranie a hlbokú integráciu umelej inteligencie Gemini. Nová verzia ponúka prepracovaný dashboard s rýchlym prehľadom trhov, sektorov a najdôležitejších zmien. Kľúčovou novinkou je AI-powered Research panel, ktorý umožňuje klásť komplexné otázky o trhoch, ekonomike či konkrétnych akciách priamo v prostredí platformy.
AI dokáže analyzovať aj používateľov Watchlist a na základe dát z webu sumarizovať náladu na trhu. Google zároveň integroval funkciu Deep Search, ktorá slúži na hĺbkové prehľadávanie finančných informácií a tvorbu detailných reportov.
Nový Google Finance (beta) sa na Slovensku a v Českej republike začal objavovať vo februári 2026 a od mája 2026 je v rámci európskeho rozširovania s plnou lokálnou jazykovou podporou dostupný pre väčšinu používateľov. Google pri Finance používa tzv. staggered rollout - regióny a účty zapína postupne, často bez veľkých oficiálnych oznámení.