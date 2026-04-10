Nový Kilo Code agent pre VS Code: veľká prerábka, jednotné jadro

Kilo Code pre VS Code dostal najväčší upgrade od svojho vzniku. Nová verzia beží na OpenCode serveri – jednotnom jadre pre VS Code rozšírenie, CLI aj cloudových agentov, čo prináša rýchlejšie reakcie a konzistentné správanie.
Hlavným dôvodom prerábky bolo odstrániť závislosť od interných VS Code komponentov, ktoré používali všetky Kilo nástroje aj tam, kde to nedávalo zmysel. Tento technický strop brzdil vývoj, preto tím prebudoval celé jadro na prenosný OpenCode server, aby mohli rýchlejšie inovovať a priniesť rovnaký engine do VS Code, CLI aj Cloud Agents.
Medzi hlavné novinky patria paralelní subagenti pre komplexné úlohy, nový Agent Manager s izolovanými pracovnými priestormi, inline code review s komentármi priamo v diffe a možnosť porovnávať výstupy viacerých modelov vedľa seba.
Prechod na novú verziu je jednoduchý; na začiatku sa spustí sprievodca, ktorý automaticky prenesie nastavenia, relácie a API kľúče. Do konca týždňa máme aj možnosť testovať zadarmo nový model Trinity-Large-Thinking od Arcee AI.