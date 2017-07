 »   »  Nový klíč kořenové zóny zveřejněn v DNS

Ondřej Caletka

Přesně podle plánu byl dnes publikován nový KSK klíč kořenové DNS zóny. Historicky první výměna KSK klíčů kořenové zóny tak pokročila do další fáze.

Klíč s id = 20326 byl vygenerován v únoru a během října nahradí vůbec první a stále platný kořenový klíč s id = 19036 . Od tohoto okamžiku běží 30denní lhůta, během které budou všechny DNSSEC validátory podporující RFC 5011 sledovat stabilitu nově přidaného klíče. Pokud se po celou dobu nezmění, bude kolem 10. srpna ve validátorech uložen jako nový pevný bod důvěry, takže bude možné starý klíč opustit.

The first root-zone KSK roll-over has started, with the introduction of a new key with id 20326 #dns #dnssec