Nový OpenShot 3.4 nabízí v průměru o 32 % rychlejší běh a nové efekty

Video editor OpenShot je dalším z nástrojů, které vydávají novou verzi před Vánoci. V tomto případě vývojáři hovoří o dosud největším balíku vylepšení v rámci jedné verze. Obecně pak je nový OpenShot 3.4 o zhruba třetinu rychlejší, a to při nižší spotřebě paměti.
Do nabídky programu přibyla řada nových video efektů, řešeny jsou opravy různých pádů a přibyla i nová experimentální forma časové osy. Nové efekty zahrnují například doostření, color map LUT, sférickou projekci, efekt lens flare a efekt outline. Přibyla i podpora interaktivního nastavení ořezu či tzv. drag-to-retime. Vylepšen je například i import / export pro Final Cut Pro.