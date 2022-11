Nový Orange Pi 5 s osmi jádry

Autor: Shenzhen Xunlong Software

Shenzhen Xunlong Software vydal nový jednodeskový počítač Orange Pi 5. Procesor Rockchip RK3588S má 4× Cortex-A76 na 2,4 GHz a 4× Cortex-A55 na 1,8 GHz a podporuje až 32GB RAM. Zatím se prodávají modely se 4, 8 a 16 GB RAM. Orange Pi 5 má slot na SD kartu a možnost připojení M.2 2242 NVMe.





Video výstupy jsou HDMI 2.1 8Kp60, DisplayPort přes USB-C 8Kp30 a dva MIPI DSI konektory pro LCD 4Kp60. Dále tu máme jeden USB 3.0 port, jeden USB-C 3.1 (5 Gb/s) a dva USB 2.0 porty. Napájení je přes USB-C 5 V, 4 A. Nechybí gigabit ethernet a volitelné Wi-Fi 6 s Bluetooth, to se však vkládá do M.2 slotu. Do konce listopadu lze na Aliexpresu, nebo na Amazonu (k nám nedopravuje) nakoupit s mírnou slevou. Dodávat by se Orange Pi 5 měly v prosinci.





(zdroj: cnx-software)