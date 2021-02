Nový OS helloSystem chce být BSD ve stylu macOS

Pokusy o uživatelsky přívětivou a na obsluhu jednoduchou variaci na FreeBSD jsou staré skoro jako FreeBSD samotné. Nejnovější z nich se jmenuje helloSystem a za cíl nemá jen zlepšení UX FreeBSD, ale rovnou plnohodnotnou inspiraci systémem Apple macOS.

Připomeňme svého času nadějnou modifikaci FreeBSD zvanou DesktopBSD. Připomeňme PC-BSD/TrueOS, které se od desktopů odklonilo. Připomeňme třeba současné MidnightBSD, GhostBSD či jepičím životem kdysi žijící FuryBSD. Nedá se říci, že by v BSD světě byla nuda, ale k totálnímu chaosu linuxových distribucí to má hodně daleko.

Nový helloSystem si klade jednoduchý cíl: být macOS světa BSD, systémem s vyladěným desktopem v duchu hesla just works. Základem je FreeBSD a desktop vyladěný do podoby macOS. V rámci projektu vznikají i vlastní desktopové aplikace, většinou psané v PyQt. Za projektem stojí Simon Peter, jehož známe díky AppImage či PureDarwin. Aktuální informace jsou na GitHubu, počáteční vydání helloSystem 0.1 vzniklo už loni v listopadu, nyní projekt došel do verze helloSystem 0.4. Aktuálně staví na FreeBSD 12.2.