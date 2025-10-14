Root.cz  »  Hry  »  Nový ovladač Intelu opravuje chyby v renderingu a padání řady her s grafikami Arc

David Ježek
Dnes
Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Rozličné problémy řady her s během na GPU Intel sahají až do hlubin roku 2017. Nezřídka jde o chyby v renderingu, které činí hry nehratelné, jindy zase přímo o pády znemožňující hraní vůbec. Nyní do příslušného Mesa ovladače zamířily spousty patchů, které situaci Intel GPU z hlediska hraní her na Linuxu výrazně zlepšují.

Konkrétně jde například o tituly jako Age of Wonders 4 (chyby v renderingu na Arc B580), podobné opravy řeší rendering v DIRT Rally 2.0 (problémy na X.Org i Waylandu), Avatar: Frontiers of Pandora, Enshrouded, Spider-Man Remastered, Assassin's Creed Shadows a Final Fantasy XVI (obě na platformě Lunar Lake s iGPU). ,

Změny už jsou v Git větvi Mesa 25.3-devel a lze očekávat brzké backportování do Mesa 25.2.

