Nový plánovač EEVDF se chystá nahradit v jádře CFS

Autor: Depositphotos

V současném linuxovém jádře je jen jeden plánovač úloh a to CFS (Completely Fair Scheduler). Na CFS si občas uživatelé stěžují. Peter Zijlstra z Intelu ve středu poslal do jádra plánovač EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First). Ten je založený na teorii z článku z roku 1996. Oproti CFS by měl mít lepší latence a menší odchylky při opakovaných měřeních.





Součástí návrhu je i odstranění CFS. Podle Petera je EEVDF lépe definovaný, má méně nastavení než CFS a není tedy žádný pádný důvod CFS v jádře nechat. Kromě CFS existovaly i další plánovače například MuQSS (Multiple Queue Skiplist Scheduler, dříve BFS Brain Fuck Scheduler). Ten však již není od roku 2021 vyvíjen. Zajímavý je také BORE (Burst-Oriented Response Enhancer), který plánovač nenahrazuje, ale pozmění chování CFS nebo i EEVDF, aby desktop rychleji reagoval.





(zdroj: phoronix)