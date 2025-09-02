Nový plug-in editoru GIMP integruje vytváření obrázků s Google Gemini AI

Vývojář Josh Ellithorpe představil nový plug-in (nazvaný „Dream Prompter“) pro grafický editor GIMP, který do aplikace integruje model Google Gemini 2.5 Flash Image Preview. S plug-inem tak nově půjde v GIMPu využívat generování obrázků s AI systémem Googlu.
Gemini 2.5 Flash Image („Nano Banana“) ohlásil Google nedávno. K použití je samozřejmě potřeba klíč pro běh s daným API Google Gemini. Zajímavé je, že autor rovnou přiznává, že pro GIMP zatím nic nedělal a v Pythonu není kován, takže plug-in vytvořil s pomocí Claude AI. Plugin je k dispozici na GitHubu jako open-source projekt.