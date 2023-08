Nový repozitář FreeDesktop.org pro firmwary a mikrokódy před začleněním do Linuxu

Autor: Depositphotos

Pod křídly FreeDesktop.org na jejich GitLabu vznikl nový repozitář, do kterého budou výrobci GPU (AMD, Nvidia, Intel) nahrávat nové verze firmwarů předtím, než budou začleněny do standardního Git repozitáře linux-firmware.git . Můžeme to brát jako staging prostor, kde budou novinky k vidění a užití dříve než dojde k jejich doladění a začlenění do jádra.





Nejde přitom jen o firmwary, ale i aktualizace mikrokódu CPU, což je věc, bez které dnes prakticky nelze fungovat, případně nelze fungovat bezpečně. Prozatím je v novém repozitáři FreeDesktop.org poměrně pusto, ale to se jistě brzy změní.