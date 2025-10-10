Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Nový rychlý kompresní formát od Meta: OpenZL

Nový rychlý kompresní formát od Meta: OpenZL

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Zip zips Autor: Depositphotos

Meta (Facebook) má již jeden kompresní formát Zstd. Ten je však obecný a komprimuje všechna data stejně, bez ohledu na obsah. V pondělí byl představen nový OpenZL, za kterým stojí také Yann Collet (Zstd a LZ4). OpenZL naopak potřebuje vědět u každého souboru, jak vypadá jeho obsah. Díky tomu dosahuje lepší komprese a také větší rychlosti než generické algoritmy.

Data mohou být popsána pomocí SDDL (Simple Data Description Language), nebo může být kompresor experimentálně trénován na datech, kdy postupně zkouší všechny strategie. OpenZL je napsán v C/C++ jako open source pod licencí BSD a v pondělí vyšlo ve verzi 0.1.0. Zdrojové kódy jsou na GitHubu. Více detailů naleznete v článku.

(zdroj: phoronix)

OpenZLAutor: Meta
Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Na jedno platí teplo, na druhé chlad. Takhle se liší artróza a artritida

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI