Nový rychlý kompresní formát od Meta: OpenZL

Meta (Facebook) má již jeden kompresní formát Zstd. Ten je však obecný a komprimuje všechna data stejně, bez ohledu na obsah. V pondělí byl představen nový OpenZL, za kterým stojí také Yann Collet (Zstd a LZ4). OpenZL naopak potřebuje vědět u každého souboru, jak vypadá jeho obsah. Díky tomu dosahuje lepší komprese a také větší rychlosti než generické algoritmy.
Data mohou být popsána pomocí SDDL (Simple Data Description Language), nebo může být kompresor experimentálně trénován na datech, kdy postupně zkouší všechny strategie. OpenZL je napsán v C/C++ jako open source pod licencí BSD a v pondělí vyšlo ve verzi 0.1.0. Zdrojové kódy jsou na GitHubu. Více detailů naleznete v článku.
(zdroj: phoronix)