Herní ovladač Steam Controller už má podporu v SDL3

David Ježek
Dnes
Společnost Valve před několika dny ohlásila nové generace svých hardwarových produktů. Na světě je jak nový stroj Steam Machine, tak VR headset Steam Frame a v neposlední řadě také nový herní ovladač Steam Controller. Ten bude dostupný až někdy začátkem příštího roku, jeho podpora již však zamířila do upstreamu SDL3.

Aktuální řada Simple DirectMedia Library (SDL), tedy SDL3 je pro Valve a hraní na Linuxu stěžejní multiplatformní implementací vrstev pro podporu hardwaru a softwaru na různých platformách. Nejnovější příspěvek v podobě kódu pro nový ovladač od Valve tak logicky pochází z Valve, konkrétně jej do SDL3 zasílá vývojář Sam Lantinga.

Parametry všech novinek stručně:  

