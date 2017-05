Jan Fikar

Před dvěma dny vyšel nový Wine Staging 2.8, který mimo jiné opravuje problém s nedávno bezplatným Starcraft I verze 1.18. Opraveno bylo smazání debug registrů při vytvoření vlákna, díky tomu by nyní měla hra běžet ve standardním Windows 7 prefixu.

Vylepšeno bylo také vytváření fingovaných DLL. Nový mechanismus obnovování časových značek ve sdílených datových blocích umožní běh například hry Star Wars: The Old Republic a programovacího jazyka Go.

(zdroj: gamingonlinux)