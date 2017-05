 »   »  NSA omezí sledování elektronické komunikace na internetu

Petr Krčmář

Americká NSA tvrdí, že přehodnotila svůj postoj ke všeobecnému sledování internetové komunikace a svou činnost v této oblasti významně omezí. Zatímco dříve sledovala veškerou komunikaci, ve které byl cíl sledování třeba jen zmíněn, nově se bude zabývat výhradně jen obsahem, který pochází od cíle nebo k němu směřuje. Stará data budou prý také téměř všechna smazána.

Neznamená to ale, že práce NSA končí. Zároveň s tímto oznámením totiž přišla také zpráva o tom, že organizace za loňský rok nasbírala informace o 151 milionech telefonních hovorů. A to i přes změnu zákona, kterou v loňském roce potvrdil kongres. Databáze obsahuje metadata jako telefonní čísla, délku hovoru nebo čas. Podle vyjádření agentury je všechno v pořádku, protože jde jen o zlomek toho, co se sledovalo dříve.