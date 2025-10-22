NTFSPLUS, nový ovladač pro NTFS vycházející z původního read-only projektu

Linuxové jádro dostane další ovladač pro práci s NTFS oddíly. A jakkoli jsme měsíce a měsíce psali, kterak do jádra míří lepší ovladač NTFS3 s podporou čtení i zápisu, původně od Paragon Software. Projekt NTFSPLUS ale na něm nestaví, vychází z původního jaderného ovladače, neboť jak praví jeho vývojář Namjae Jeon (stojí mimo jiné za exFAT ovladačem), původní NTFS ovladač byl čistější a lépe zdokumentovaný.
A na NTFSPLUS je to dle počátečních měření znát, prakticky ve všech testech je rychlejší než NTFS3, a to jak třeba v zápisu (ve vícevláknovém až o 110 % rychlejší), tak v zobrazení obsahu adresářů s velkým množstvím souborů (zde je NTFSPLUS o zhruba 14 % rychlejší). Zdali se NTFSPLUS chytí, podaří se jeho kód dotáhnout, uvidíme. Distribuce by pak nemusely spoléhat na staré projekty jako ntfs-3g, nicméně zatím je předčasné hodnotit. Ovladač je v tuto chvíli k dispozici, jeho velikost je téměř 35 tisíc řádků kódu.