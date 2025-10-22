Root.cz  »  Linux  »  NTFSPLUS, nový ovladač pro NTFS vycházející z původního read-only projektu

NTFSPLUS, nový ovladač pro NTFS vycházející z původního read-only projektu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

SSD a HDD Autor: Depositphotos
SSD a HDD

Linuxové jádro dostane další ovladač pro práci s NTFS oddíly. A jakkoli jsme měsíce a měsíce psali, kterak do jádra míří lepší ovladač NTFS3 s podporou čtení i zápisu, původně od Paragon Software. Projekt NTFSPLUS ale na něm nestaví, vychází z původního jaderného ovladače, neboť jak praví jeho vývojář Namjae Jeon (stojí mimo jiné za exFAT ovladačem), původní NTFS ovladač byl čistější a lépe zdokumentovaný.

A na NTFSPLUS je to dle počátečních měření znát, prakticky ve všech testech je rychlejší než NTFS3, a to jak třeba v zápisu (ve vícevláknovém až o 110 % rychlejší), tak v zobrazení obsahu adresářů s velkým množstvím souborů (zde je NTFSPLUS o zhruba 14 % rychlejší). Zdali se NTFSPLUS chytí, podaří se jeho kód dotáhnout, uvidíme. Distribuce by pak nemusely spoléhat na staré projekty jako ntfs-3g, nicméně zatím je předčasné hodnotit. Ovladač je v tuto chvíli k dispozici, jeho velikost je téměř 35 tisíc řádků kódu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh