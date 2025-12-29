Root.cz  »  Souborové systémy  »  NTFSPLUS se přejmenovává na NTFS

NTFSPLUS se přejmenovává na NTFS

Jan Fikar
Včera
Disky Autor: Depositphotos

O novém ovladači NTFSPLUS pro souborový systém NTFS jsme zde již psali. Jde o přepsaný starý ovladač NTFS jen pro čtení, který byl mezitím z jádra vyřazen. V jádře je nyní NTFS3 od Paragonu, který však není úplný a je složité jej dále rozvíjet. Další možnost je použít  ntfs-3g přes FUSE, což v současnosti preferuje většina distribucí.

Ve třetí verzi NTFSPLUS je ovladač přejmenován na prostě NTFS. Dále byl odstraněn limit 2 TB na 32bitových operačních systémech. Ovladač NTFS je již nyní rychlejší a kompletnější než současný NTFS3 v jádře. Současně s vývojem ovladače v jádře se vyvíjejí i podpůrné programy ntfsprogs-plus.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

