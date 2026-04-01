Nullclaw je minimalistický agent napísaný v jazyku Zig

johny
1. 4. 2026
AI umělá inteligence sedí u PC robot Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Nedávno vyvolal veľkú pozornosť personálny AI asistent OpenClaw, ktorý demonštroval schopnosti AI agentov v rôznych úlohách. OpenClaw je naprogramovaný v jazyku TypeScript a vyžaduje relatívne veľké zdroje. Netrvalo dlho a vznikli alternatívy v jazykoch Python, Rust alebo Go.

Nullclaw je ďalšou alternatívou, tentokrát napísanou v jazyku Zig. Ide o personálneho agenta a zároveň o vysoko optimalizovanú infraštruktúru pre beh autonómnych AI agentov. Dokáže priniesť plnohodnotnú funkcionalitu AI asistenta aj na extrémne slabý hardvér – od jednodeskových počítačov až po edge zariadenia.

Binárny súbor má iba okolo 678 kB, pri behu spotrebuje približne 1 MB RAM. Štartuje v priebehu niekoľkých milisekúnd.

