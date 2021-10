NuTyX 21.10.0 s podporou 32bit x86

Francouzská distribuce NuTyX, stavějící na projektech Linux From Scratch / Beyond Linux From Scratch, přichází po roce v nové verzi, tedy vlastně spíše aktuálním snapshotu označeném jako 21.10.0. Přináší aktualizované verze jádra, desktopových prostředí i dalších aplikací (včetně vlastního správce balíčků cards 2.4.138), přičemž zahrnuje též podporu 32bit procesorů.

V základu NuTyX nabízí LTS-kové verze jádra, plus samozřejmě verzi nejnovější. Na výběr je tedy z Linuxu 4.9.287, 4.14.249, 4.19.212, 5.4.154 a 5.10.74 a k tomu ještě nejnovější řada v podobě Linuxu 5.14.13. Vše doprovází X.Org Server 1.20.13, Mesa 21.2.4, GTK4 4.4.0 a Qt 5.15.2. Desktopová prostředí zastupují Xfce 4.16, MATE 1.26, GNOME 40.4, KDE Plasma 5.23.1 + Framework 5.87.0 + Gears 21.08.2. Aplikace pak například Firefox 93.0, Chromium 94.0.4606.81, Thunderbird 91.2.0, Scribus 1.5.7, LibreOffice 7.1.5.2 či GIMP 2.10.28. Vedle instalačních obrazů Mini a Base jsou k dispozici připravené obrazy s LXDE, LXQt, Xfce, Enlightenment, MATE, GNOME i KDE.