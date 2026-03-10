Nvidia CUDA 13.2 přidává oficiální podporu derivátů RHEL jako AlmaLinux

Nvidia vydala novou verzi svého GPGPU frameworku CUDA 13.2. Mezi podporované se s touto verzí dostává AlmaLinux a dalších deriváty RHELu, informují vývojáři AlmaLinuxu.
Podpora je včetně možnosti distribuce balíčků CUDA přímo v rámci repozitářů dané linuxové distribuce, informuje AlmaLinux o uzavřené dohodě s Nvidií. Vše by tedy mělo fungovat tak, že jakmile Nvidia vydá novou verzi, po krátké době se objeví přímo v repozitářích AlmaLinuxu (či jiných distribucí na bázi RHELu). Proces přitom bude synchronizovat vydávání souvisejících verzí celého balíku, tedy open-source ovladačů s komponentami CUDA a user-space záležitostmi. Uživatel tak na Almě vždy dostane sladěný balík, který verzemi patří k sobě. Tyto balíčky budou digitálně podepsány Nvidií a distribuovány z
nvidia.repo.almalinux.org.