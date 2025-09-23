Root.cz  »  Byznys  »  Nvidia investuje 100 miliard USD do OpenAI, společně postaví AI systém budoucnosti

Nvidia investuje 100 miliard USD do OpenAI, společně postaví AI systém budoucnosti

David Ježek
Dnes
Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090 Autor: Nvidia
Jen-Hsun Huang s GeForce RTX 4090

Po Intelu oznamuje Nvidia další strategické partnerství, tentokrát s OpenAI. Plánují společně vybudovat datová centra pro AI se spotřebou minimálně 10 GW, kde budou čipy Nvidie hrát pochopitelně klíčovou roli. S rostoucími vybudovanými gigawatty bude Nvidia postupně investovat do OpenAI, až do uvedené výše.

Očekává se, že první gigawatt bude dosažen již ve druhém čtvrtletí příštího roku, a to na bázi platformy Nvidia Vera Rubin. Toto nové partnerství doplní všechna předchozí, která už běží, jako s Microsoftem, Oracle, SoftBank či Stargate. Zprávu Nvidia zakončuje konstatováním, že OpenAI už vyrostla na 700 miliónů uživatelů týdně. Cílem celého snažení pak není nic menšího, než „dosažení AGI, ze které bude těžit celé lidstvo“.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

