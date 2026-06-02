Nvidia představila procesor RTX Spark, má až 20 jader, RTX 5070 a 128 GB RAM

Společnost Nvidia na veletrhu Computex 2026 představila nový čip RTX Spark, který spojuje výkonný a úsporný procesor využívající architekturu ARM s grafickým procesorem RTX. Čip kombinuje procesor Nvidia Grace až s 20 jádry, grafický procesor Nvidia Blackwell s 6144 jádry CUDA a až 128 GB rychlé jednotné paměti LPDDR5X. Výsledkem by měl být výkon až 1 petaFLOP/s.
Procesor je založen na čipu GB10 od společnosti Nvidia, který je součástí platformy DGX Spark nabízející malé počítače určené pro firemní použití, na nichž běží upravená verze distribuce Ubuntu. Grafický procesor je v podstatě model RTX 5070 (bez označení Ti) a disponuje stejným počtem jader CUDA. Čip je vyroben 3nm technologií ve spolupráci se společnosti TSMC.
RTX Spark je určen pro tenké a výkonné notebooky, které se na trh dostanou letos na podzim. Společnost Nvidia navázala spolupráci s firmami Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI a Microsoft, přičemž právě Microsoft představí svůj dosud nejvýkonnější notebook, model Surface Laptop Ultra, vybavený tímto čipem.
Generální ředitel společnosti Nvidia představil RTX Spark jako cestu ke kompletnímu přetvoření osobního počítače. V konečném důsledku by z nich totiž měla být zařízení určená pro provoz agentů umělé inteligence než pro ruční zadávání dat člověkem. Nvidia prý s Microsoftem spolupracovala na vývoji čipu několik let a výsledkem by měla být také verze Windows 11 upravená přímo pro nový čip.