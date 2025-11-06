Root.cz  »  PC a notebooky  »  NVIDIA představila superpočítač do kanceláře DGX Spark za sto tisíc korun

NVIDIA představila superpočítač do kanceláře DGX Spark za sto tisíc korun

Petr Krčmář
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost NVIDIA uvedla na český trh kompaktní superpočítač DGX Station, který je určen pro náročné úlohy v oblasti umělé inteligence, datové analýzy a vysoce výkonného počítání. Zařízení nevyžaduje speciální datacentrovou infrastrukturu a vystačí si se standardní elektrickou zásuvkou.

Hlavní procesor je 20jádrový ARM (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725), hlavní výkon poskytuje integrovaný GPU NVIDIA Blackwell a dovoluje zpracovat AI modely až s 200 miliardami parametrů s výkonem až jeden petaFLOPS. K dispozici je 128GB rychlá paměť typu LPDDR5× s propustností 273 GB/s.

Do počítače lze osadit až 4TB úložiště M.2 NVMe a připojit je možné jej 10Gb ethernetem, Wi-Fi 7, bluetooth 5.4 a čtyřmi konektory USB-C ve verzi 4.0 s rychlostí až 40 Gb/s. Sparky je možné stohovat pomocí rychlé sítě ConnectX-7, která nabídne propustnost až 200 Gb/s.

DGX Spark je dodáván s operačním systémem Nvidia DGX OS. Jde o klon linuxové distribuce Ubuntu, která je doplněna o potřebné ovladače, knihovny CUDA, Docker, Container Toolkit pro spouštění nástrojů typu PyTorch, TensorFlow a další potřebné nástroje.

Zdá se ovšem, že počítač má problémy s přehříváním v dlouhodobé zátěži. Stěžuje si na to například John Carmack, zakladatel id Software. Počítač snižuje svůj výkon i spotřebu a byly prý zaznamenány problémy s jeho restartováním.

Cena zařízení se pohybuje okolo pěti tisíc dolarů, tedy asi sta tisíce korun. Podle neoficiálních odhadů bylo zatím vyrobeno jen asi 10 tisíc kusů pro celý svět, do Evropy se dostalo asi 2000 jednotek. Jde o referenční výrobek, po kterém by měly následovat implementace od dalších výrobců, včetně společnosti Dell. Přečtěte si podrobný článek na serveru Lupa.cz.

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Roboti už jdou, už tady jsou…

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou