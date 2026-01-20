Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Nvidia trénovala svoji AI na kradených knihách, tvrdí spisovatelé

Nvidia trénovala svoji AI na kradených knihách, tvrdí spisovatelé

David Ježek
Dnes
Na Nvidii míří další hromadná žaloba. Firma dle autorů trénovala své AI systémy mimo jiné na tzv. Anna's Archive, jednom z největších pirátských archívu knih. Šlo přitom z její strany o záměrný a vědomý akt, jak plyne z emailové dokumentace vysoce postavených manažerů společnosti, který tento krok schválili.

Nejde o první podobný případ směřující na Nvidii, jde však o případ opírající se o obrovskou databázi kradených knih (použijme zde typickou terminologii zástupců filmového průmyslu).

Nvidia si zde u jmenovaného archivu zajistila vysokorychlostní přístup k datům o celkové velikosti zhruba 500 TB dat, resp. miliónů knižních titulů. Dle žaloby jde o jasný případ přímého porušení práv autorů / vlastníků. Jak se bude kauza vyvíjet, bude velmi zajímavé sledovat, mimo jiné z hlediska dokazování.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

