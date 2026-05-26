Nvidia vydala beta ovladač 610.43.02, už bez Xinerama

Po současné řadě ovladače Nvidia 595 přejdou GeForce a další karty na řadu 610. Ta v podobě beta verze 610.43.02 je již k dispozici. Nvidia zde přidává další Vulkan rozšíření
VK_EXT_shader_long_vector,
VK_KHR_internally_synchronized_queues a
VK_NV_push_constant_bank. Nvidia Vulkan ovladač také nově umožňuje vytvářet logická zařízení Vulkan, rozprostřená přes více fyzických procesorů, a to na vybraných modelech karet Nvidia s podporou rozšíření
VK_KHR_device_group_creation.
Ovladač dále opravuje výkonnostní regresi u hry Doom: The Dark Ages (zlobila při běhu na Vulkanu od verze ovladače 590), dále je vylepšen výkon běhu hry Starfield.
Pro Wayland přibyla podpora FP16 EGL frame-bufferu a dále DRM modifikátorů pro multiplanární YCbCr formáty. V jaderné části ovladače
nvidia-drm je nově podpora per-plane DRM color pipeline API, uvedeného v Linuxu 6.19 – s ní lze na Waylandu využívat offloading správy barev na GPU. Naopak ale z X11 části mizí podpora Xinerama.