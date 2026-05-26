Root.cz  »  Nástroje a utility

Nvidia vydala beta ovladač 610.43.02, už bez Xinerama

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Ovladač Nvidia Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Ovladač Nvidia

Po současné řadě ovladače Nvidia 595 přejdou GeForce a další karty na řadu 610. Ta v podobě beta verze 610.43.02 je již k dispozici. Nvidia zde přidává další Vulkan rozšíření VK_EXT_shader_long_vector, VK_KHR_internally_synchronized_queues a VK_NV_push_constant_bank. Nvidia Vulkan ovladač také nově umožňuje vytvářet logická zařízení Vulkan, rozprostřená přes více fyzických procesorů, a to na vybraných modelech karet Nvidia s podporou rozšíření  VK_KHR_device_group_creation.

Ovladač dále opravuje výkonnostní regresi u hry Doom: The Dark Ages (zlobila při běhu na Vulkanu od verze ovladače 590), dále je vylepšen výkon běhu hry Starfield.

Pro Wayland přibyla podpora FP16 EGL frame-bufferu a dále DRM modifikátorů pro multiplanární YCbCr formáty. V jaderné části ovladače nvidia-drm je nově podpora per-plane DRM color pipeline API, uvedeného v Linuxu 6.19 – s ní lze na Waylandu využívat offloading správy barev na GPU. Naopak ale z X11 části mizí podpora Xinerama.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Škoda 440 byla jedinečnou novinkou s přesahem do 70. let

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Český startup skládá dokonalého avatara

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Biologická léčba dala mámě tří dětí šanci neztratit zrak

Václav Moravec spustil placený web