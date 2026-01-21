Root.cz  »  Linux  »  NVMe SSD zrychlí až o 15 %, stačil jeden patch

NVMe SSD zrychlí až o 15 %, stačil jeden patch

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

NVME SSD Autor: Depositphotos

Vývojáři Intelu se zabývali neuspokojivým výkonem NVMe úložišť na strojích s mnohojádrovými Xeony. Problém spočíval v limitech, které způsobovaly, že mnohá CPU jádra sdílela stejná IRQ směrem k SSD, což vedlo k dopadu na výkon. Připravený patch problém řeší a v závislosti na parametrech systému lze obvykle pozorovat zhruba 15% zrychlení NVMe subsystému.

Wangyang Guo z Intelu dodává, že jak rostou počty CPU jader, počet dostupných IRQ (Interrupt ReQuest) pro NVMe může být menší, než celkový počet CPU jader. To nutí více jader, aby sdílely stejné přerušení a pokud afinita IRQ nesedí na clustery CPU jader, dochází k poklesu výkonu oproti možnému maximu. Příslušný patch afinitu IRQ opravuje seskupováním CPU do clusterů do celků odpovídajících jejich NUMA doménám, díky čemuž nyní tyto dvě položky spolu „lépe souzní“.

Měření provedená na serveru s Xeon E CPU ukazují zhruba 15% nárůst rychlosti čtení, více měření Guo v patchi neprezentoval. Patch zvící 271 řádků kódu nyní sedí ve vývojové větvi Andrewa Mortona a lze předpokládat jeho začlenění v rámci okna pro jádro Linux 6.20/7.0.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Daň z příjmu fyzických osob

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Paušální daň OSVČ

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI