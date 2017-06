 »   »  O mužích v IT sektoru, neplodnosti a pracovních návycích

Redakce

Ve videorozhovoru s Veronikou Jonášovou pro Seznam.cz řeší MUDr. Helena Máslová problémy neplodnosti žen a následně mužů. Kritizuje nadužívání hormonální antikoncepce v české společnosti a pozdní věk početí. Dále „odcizení“ mužů od přírody, kdy sedavý způsob práce snižuje tvorbu testosteronu a tím i spermií.

Z nějakého důvodu se speciálně zaměřuje na pracovníky v IT sektoru a dodává, že kompenzace pomocí cyklistiky a najíždění kilometrů není pro tvorbu spermií úplně ideální. Doporučení, jak ideálně kompenzovat nebo upravit sedavý způsob práce na tělu prospěšnější způsob neposkytuje.

Například Linus Torvalds určitou dobu využíval chodícího pásu, což je vidět na skoro 3 roky starém videorozhovoru.

Obecně kvalitě práce a života přispívá ergonomie pracoviště, počínaje perifériemi a zobrazovadlem, postojem či posezem, kvalitou židle, která by měla být tzv. aktivní a sledovat pohyby těla, mít opěrky a opěrku hlavy. Podložky před klávesnici a myš snižují rizika zánětu karpálního tunelu. U výškově nastavitelných stolů by se mělo využívat např. vyššího koberce či gelové podložky, aby se ulehčilo klenbě a kloubům. Zařadit dostatečné přestávky a chůzi do pracovní náplně pomáhá jak očím a koncentraci, díky lepšímu prokrvení a změně kontextu, tak i obecně tělu.