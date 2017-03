Jan Fikar

Nedávno byly zveřejněny výsledky indexu oblíbenosti programovacích jazyků TIOBE za únor 2017. Pořadí na předních místech je v podstatě stejné jako loni, i když první tři stále výrazně klesají. První je Java (16,7 %), druhé C (8,4 %), pak C++ (5,4 %), C# (4,9 %) a Python (4,0 %).

Nejvíce si pohoršilo právě C (-7,2 %), Java (-4,5 %) a C++ (-1.5 %). Naopak nejvíce rostlo Go (+1,8 %), Swift (+0,8 %) a R (+0,7 %).

(zdroj: business2community)