Root.cz  »  Nástroje a utility  »  OBS Studio 32.0 přináší správce plug-inů i vylepšení pro PipeWire a Nvidia RTX

OBS Studio 32.0 přináší správce plug-inů i vylepšení pro PipeWire a Nvidia RTX

David Ježek
Dnes
OBS Studio Autor: Open Broadcaster Software developers, podle licence: GNU GPL
OBS Studio

OBS Studio má za sebou vydání nové verze 32.0, Ta přináší implementaci základního správce plug-inů, díky čemuž se v aplikaci mohou v budoucnu snadněji objevovat další novinky. Sestavení pro Windows a macOS pak nově obsahují volitelné automatické nahlašování pádů s logy události.

Vylepšení podpory běhu prvků na GPU Nvidia RTX pak zahrnují například Voice Activity Detection pro RTX Audio Effects (uživatelé tak mají k dispozici kvalitnější systém potlačení rušivého šumu v pozadí) a některé další novinky v RTX Background Removal.

Pro macOS je pak k dispozici experimentální implementace podpory renderování s API Meta, a to na strojích s Apple Silicon. Uživatelé OBS Studia na Linuxu mají k dispozici vylepšený výběr formátů pro zachycování videa s rozhraním PipeWire. Přibyla také podpora hybridních MOV (podpora ProRes na macOS a H.265/H.264+PCM na všech platformách). Výchozí datový tok se mění z 2500 na 6000 kbit/s.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

