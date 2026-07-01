Ode dneška platí clo 3 eura i na malé zásilky (nejen) z Číny

V Evropské unii dneškem vstoupilo v platnost dočasné zavedení celního poplatku ve výši 3 eura za každou položku v zásilkách nízké hodnoty pod 150 eur. Cílem tohoto opatření je narovnání konkurenčních podmínek na trhu, kdy evropský trh je zaplaven myriádou zásilek nízké hodnoty, nebo hodnoty vyšší, ale prodejcem deklarované pod limitní hranicí 150 eur.
Poplatek 3 eura se uplatňuje za každou celní kategorii, nikoliv za celkový počet kusů. Nově se tak v EU platí za zásilky z prostoru mimo EU poplatky dle následujícího principu:
- Zásilka obsahující 5 triček = clo 3 eura (všechna trička spadají do stejné kategorie).
- Zásilka obsahující 3 trička a jedny hodinky = clo 6 eur (dvě různé kategorie zboží).
Za přiznání a zaplacení tohoto cla v rámci celního řízení bude zodpovědný prodejce nebo dovozce. Bližší detaily v často kladených dotazech.